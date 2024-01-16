Прогнози хороші: міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні

Після консультацій з медичним персоналом міністра Остіна, який був доставлений до військового госпіталю у Вашингтоні через ускладнення після медичної процедури, виписали з Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда. Про це повідомили на сайті Пентагону.

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Міністр продовжує одужувати і за порадою лікарів деякий час буде відновлюватись і виконувати свої обов'язки віддалено, перш ніж повернеться до Пентагону на повну ставку. Він має повний доступ до необхідних захищених засобів зв'язку.

Травматолог Джон Меддокс і доктор Грегорі Чеснат, директор Центру досліджень захворювань передміхурової залози при онкологічному центрі Мерта Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда, розповіли, що стан міністра значно покращився і його сили відновлюються.

«Він пройшов низку медичних тестів і обстежень, а також отримав нехірургічну допомогу під час свого перебування для задоволення своїх медичних потреб, в тому числі для усунення тривалого болю у ногах. Він був виписаний додому з плановим курсом фізичної терапії та регулярним наглядом. Очікується, що міністр повністю одужає», — йдеться у заяві.

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Рак передміхурової залози міністра Остіна був ефективно вилікуваний на ранній стадії, і його прогноз є чудовим. Він не планує подальшого лікування, окрім регулярного спостереження після простатектомії.

Рак передміхурової залози є найпоширенішою причиною онкологічних захворювань серед американських чоловіків. Протягом життя на нього хворіє 1 з 8 чоловіків, зокрема і 1 з 6 афроамериканців.

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Раніше повідомлялося, що Джозеф Байден не збирається звільняти міністра оборони США. Білий дім заявив, що адміністрація розгляне, які правила чи процедури не були дотримані, коли міністр оборони США Ллойд Остін кілька днів не повідомляв про свою госпіталізацію президенту Джо Байдену і вищим посадовим особам Пентагону і Ради національної безпеки.

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