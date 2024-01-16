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Суспільство та люди

У ПФУ розповіли, у якому разі майбутній пенсіонер обов'язково має надати довідку про зарплату до 1 липня 2000 року

10:13 16 січня 2024
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При нарахуванні пенсії враховуються лише місяці, за які були внесені обов'язкові соціальні внески у повному обсязі, а також розмір зарплати, яку отримував майбутній пенсіонер. При обчисленні пенсії враховується заробіток людини за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року — заробітна плата за цей період обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України та додали, що у разі, якщо людина після 1 липня 2000 року набула менше п’яти років страхового стажу, необхідно надати довідку про заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року. В інших випадках довідка про заробітну плату надається за бажанням людини. Наприклад, якщо в період роботи до липня 2000 року людина мала високооплачувану роботу або якщо в цей же період була робота за сумісництвом, то на підставі наданих довідок про заробіток буде враховано зарплату з усіх місць роботи.

Якщо виявиться, що згідно з наданою за бажанням людини довідкою зарплата є нижчою, ніж зарплата після липня 2000 року, то розмір пенсії буде обчислено без її врахування.

«Довідка про заробітну плату видається підприємством, установою чи організацією, де працювала людина, яка звертається за пенсією, на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену зарплату. Якщо підприємства, установи, організації, де працювала людина, припинили своє існування, то довідка про заробіток видається правонаступником цих підприємств або архівними установами. Довідка про заробітну плату враховується за умови підтвердження її первинними документами», — пояснили в ПФУ.

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Раніше експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін пояснював, що робити, якщо підприємство працює, але роботодавець не сплачує за працівника ЄСВ. Людина має право звернутися до роботодавця із письмовою вимогою оплатити єдиний соціальний внесок, поскаржитися на роботодавця до податкових органів та територіальних органів Держпраці, звернутися до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення чи з цивільним позовом до суду.

Фото Pixabay

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