Неповний місяць роботи у страховому стажі можуть не зарахувати: у Пенсійному фонді роз'яснили нюанси

В ПФУ, де раніше розповідали, як переукласти договір на добровльну сплату внесків, пояснили, що для нарахування розміру пенсії до страхового стажу включаються періоди, за які щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше мінімального страхового внеску.

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«У разі якщо сплачена сума страхового внеску була менша за мінімальну, стаж відповідно зменшився, і для розрахунку пенсії його може не вистачати. Неповна сплата страхового внеску можлива у випадках, якщо людина працювала неповний робочий день, або була прийнята на роботу не з першого дня календарного місяця, або звільнена не останнім днем місяця тощо», — зазначають у Пенсійному фонді.

Якщо у майбутнього пенсіонера є неповні місяці страхового стажу, то законодавством передбачена можливість здійснення особою доплати до мінімального страхового внеску для зарахування їх як повних.



2024 році мінімальний страховий внесок складає 1562 грн — це 22% від суми мінімальної заробітної плати — 7100 грн.

Нагадаємо, що на пенсію за віком в цьому році можуть вийти українці, які у 60 років мають страховий стаж не менше 31 року; у 63 роки — не менше 21 року; у 65 років — від 15 до 21 року.

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Фото Pixabay



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