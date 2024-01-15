Заручники підприємств-неплатників: як пенсіонери втрачають страховий стаж та чи можна його відновити

Страховий стаж — це період, впродовж якого особа підлягала обов’язковому пенсійному страхуванню і за який щомісячно сплачено страхові внески в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише незалежний експерт Сергій Коробкін.

Також він наводить приклад типового листа, які надходять до нього у подібних випадках.

«Я працював до жовтня 2023 року. Фірма, де я працював, згоріла. Далі з’ясувалося, що мені до стажу не зарахували 17 місяців, бо фірма не перерахувала податок: за 7 місяців 2020 року, за 4 місяці 2022 року і за 6 місяців 2023 року. На прохання директора я написав заяву на звільнення за згодою сторін. Щодо погашення заборгованості питання судом поки не вирішено. Директор доводить, що то був ковід, а потім війна і нема з чого було нараховувати ці внески. Але ж я працював безперервно весь цей час.

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В Пенсійному фонді кажуть, щоб я сам вирішував свої проблеми. Але ж хіба вони не повинні вимагати від роботодавця, щоб він погасив заборгованість?"

У відповіді експерт пояснює, що згідно статті 24 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж — це період, впродовж якого особа підлягала обов’язковому пенсійному страхуванню і за який щомісячно сплачено страхові внески в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок. Простіше кажучи, немає внесків — немає стажу.

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Якщо підприємство і працівник працюють, але роботодавець не сплачує страхові внески, працівник має право:

звернутися до роботодавця із письмовою вимогою оплатити ЄСВ;

поскаржитися на роботодавця до податкових органів та територіальних органів Держпраці;

звернутися до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 212−1 Кримінального кодексу України;

подати цивільний позов до суду про визнання бездіяльності роботодавця протиправною та зобов’язання нарахувати і сплатити страхові внески.

Також експерт зазначає, щ інколи людина навіть не знає, що їй не йде стаж, бо недобросовісний роботодавець не перераховує за неї страхові внески.

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Перевірити, чи сплачує роботодавець за вас страхові внески, можна, наприклад, в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду або навіть у застосунку «Дія». Там в кілька кліків можна замовити довідку форми ОК-5, де видно, чи сплачуються внески і скільки стажу зараховано.

Нагадаємо, що для виходу на заслужений відпочинок у 2024 році потрібно мати не менше 31 року страхового стажу.



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