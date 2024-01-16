Спадщина принцеси Діани: які прикраси отримає Лілібет від Меган Маркл і принца Гаррі

Лілібет-Діана, маленька дочка герцога і герцогині Сассекських, які провели канікули з дітьми у Коста-Ріці, стане володаркою не тільки слави, а й вражаючої спадщини у вигляді розкішних прикрас. Інсайдери видання The Sun поділилися деталями того, що вже точно очікує на малечу Меган Маркл і принца Гаррі, а поки що ці коштовності ретельно зберігаються в скриньках її мами.

ВІДЕО ДНЯ

Одним із найцікавіших предметів у спадщині принцеси Діани є годинник Cartier Tank Francaise, який Меган Маркл придбала ще до свого знайомства з принцом Гаррі за 4800 фунтів стерлінгів.

Не менш вражаючою прикрасою є діамантовий браслет Cartier Tennis, який раніше належав принцесі Діані і був переданий у спадок для своєї онуки. Меган Маркл, власниця цього дорогоцінного аксесуара, оціненого в 140 тисяч фунтів стерлінгів, носить його рідко, але коли робить це, привертає увагу всього світу.

РЕКЛАМА

Особлива увага також приділяється золотому браслету-бенглу леді Ді, який, за словами джерел, буде подарований Лілібет. Цей елегантний аксесуар, який герцогиня Сассекська часто вибирає для своїх публічних виходів, вважається універсальним і відповідним за стилем для маленької спадкоємиці.

РЕКЛАМА

На думку ювелірів, кожен з цих предметів несе в собі не тільки фінансову цінність, а й багату історію, пов'язану з принцесою Діаною. Планується, що Лілібет отримає свою спадщину в день свого 18-річчя.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували нові факти про британську королівську сім'ю, які оприлюднив біограф Меган Маркл і принца Гаррі.

237

Читайте нас у Facebook та Instagram