Тропічні канікули: Меган і Гаррі подорожують з принцом Арчі та принцесою Лілібет

Герцог і герцогиня Сассекські, які виявилися завзятими хокейними вболівальниками, були помічені в Коста-Ріці зі своїм 4-річним сином принцом Арчі і 2-річною донькою принцесою Лілібет. Як повідомляє CRHoy.com, вони відвідали Запоталь, Нандаюре і Гуанакасте.

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42-річна Меган і 39-річний Гаррі цього року встигли провести кілька приватних відпусток. У вересні пара, як повідомляється, зупинялася в Португалії (де живе двоюрідна сестра Гаррі принцеса Євгенія та її сім’я), після Ігор Нескорених 2023 року в Німеччині, а в жовтні тихо відвідала Карибські острови після святкування Всесвітнього дня психічного здоров’я в Нью-Йорку.

Нещодавно герцог і герцогиня Сассекські показали свою святкову листівку 2023 року. Віртуальне привітання було надіслано електронною поштою від імені їхньої організації Archewell.

«Бажаємо вам дуже щасливих свят. Дякуємо за всю підтримку у 2023 році», — йдеться у листівці.

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Гаррі та Меган обрали фото з церемонії закриття Ігор Нескорених 2023 року, яка відбулася в Дюссельдорфі. Гаррі був у чорному костюмі з чорною сорочкою, а Меган — у зеленій сукні без бретелей з делікатними квітковими деталями. Пара аплодувала, коли команда США вийшла на сцену під хіт Брюса Спрінгстіна «Born in the USA».

Герцогиня Сассекська раніше говорила, що вони з чоловіком «насолоджуються» сезоном відпусток з Арчі та Лілі. Під час появи на червоній доріжці на заході Variety’s Power of Women в Лос-Анджелесі минулого місяця, Меган запитали про її улюблену святкову традицію. Герцогиня відповіла: «Наші діти ще маленькі, і ми насолоджуємося кожною миттю».

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Раніше повідомлялося, що експерт з піару та поп-культури Нік Еде розповів, в чому головна проблема принца Гаррі та Меган Маркл.

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