Вони дуже різні: нові факти про королівську сім’ю в книзі біографа Меган і Гаррі

Омід Скобі, якого звільнили з посади «королівського виконавчого редактора» в Yahoo! News, і який є неофіційним біографом Меган Маркл та принца Гаррі, випустив книгу «Фінал», де розповів нові факти про британську королівську родину. Герцог і герцогиня Сассекські дистанціювалися від вибухонебезпечної книги і заявили, що вони не «пов'язані» з нею — але відомо, що вони допомогли Скобі з публікацією його першої королівської книги «Знайти свободу», пише видання Express.co.uk.

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Гаррі та Меган припинили виконувати свої королівські обов'язки на початку 2020 року перед переїздом до США. Багато хто розкритикував цей крок і затаврував герцога як «загрозу короні». Але Омід Скобі тепер стверджує, що знав справжню причину, чому Гаррі хотів поїхати, і це було пов'язано з його особистою свободою.

Він заявив: «Це, ймовірно, сумне усвідомлення, яке прийде надто пізно на цьому шляху. В очах декого в інституції Гаррі є загрозою для корони. Його свобода висловлювати власну думку поза межами інституції зробила його ворогом». Скобі стверджує, що Гаррі готовий забути триваючу ворожнечу з королівською родиною, оскільки він прагне примирення. Витік уривків показує, що Гаррі нібито сказав: «Готовий забути. Отримати вибачення чи пояснення? На даний момент, кого це хвилює, чи не так?«

Він також стверджує, що і Гаррі, і Меган намагаються тримати короля Чарльза в курсі свого сімейного життя, надсилаючи йому фотографії принца Арчі і принцеси Лілібет. Але, за словами Скобі, навіть якщо принц хоче відновити стосунки з батьком, Меган ніколи більше не хоче переступати поріг Англії.

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Автор стверджує, що Гаррі не був поінформований про погіршення стану здоров'я покійної королеви Єлизавети і не мав жодного уявлення про те, що члени королівської сім'ї готувалися попрощатися з нею в останні години її життя минулого року. Про смерть королеви Єлизавети було офіційно оголошено світу о 18:30 8 вересня, якраз перед тим, як Гаррі зміг приземлитися в Абердині.

У книзі стверджується, що Букінгемський палац планував оприлюднити заяву раніше, але Гаррі благав їх зачекати, оскільки штормова погода означала, що його літаку доведеться зробити коло над аеропортом, перш ніж він зможе приземлитися, а він хотів бути з ними в цей час. Палац погодився зачекати, але врешті-решт оголошення зробили без нього.

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У своїх мемуарах «Запасний» принц Гаррі звинуватив свого старшого брата Вільяма у фізичному нападі на нього. Книжка Скобі доповнює це твердження.

«Я розмовляв з джерелом і вони назвали Гаррі „перебіжчиком“ і сказали, що це була думка Вільяма. Це були дві людини, які колись давно були твердо єдині у своїх поглядах. Одній з них довелося піти, щоб ще й захистити корону».

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У книзі стверджується, що і Чарльз, і Вільям мають суперечливі підходи і думки щодо монархії.

У книзі йдеться: «Їхні погляди, їхні світогляди дуже відрізняються, і я бачу, як це стає проблемою в найближчі роки». Автор пише, що Вільям стверджував, що Гаррі промили мізки армією психотерапевтів і що скарги Сассекса на королівське життя приголомшили сім'ю.

Скобі пише: «Вільям вважає, що Гаррі і Меган приголомшили сім'ю, навіть королеву, своїми публічними скаргами і своєю такою каліфорнійською самозакоханістю (думку, яку він неодноразово висловлював у різний спосіб друзям і помічникам протягом останніх двох років)». Король Чарльз наказав королівському персоналу «позбутися"зустрічі з принцом Гаррі, оскільки він «перевантажений роботою». Як пише Скобі, на той момент король і Гаррі майже не розмовляли. Через три тижні після того, як його прохання було відхилено, герцог Сассекський оголосив про публікацію своїх мемуарів «Spare». Як повідомляється, ця новина залишила монарха «в стані шоку».

Король Чарльз був настільки розлючений на принца Гаррі після виходу документального фільму про нього та Меган Маркл на Netflix, що назвав його «тим самим дурнем». У книзі детально описується реакція монарха після того, як Гаррі проговорився про таємниці королівської родини.

Крім того, Омід Скобі стверджує, що принцеса Кейт здригається, коли чує ім'я Меган.

«Кейт провела більше часу, говорячи про Меган… ніж із Меган, — пише автор книжки. — Дві жінки принцев не спілкувалися безпосередньо від кінця 2019 року».

За словами автора, який обговорював зустріч Кейт з Меган у 2017 році, принц ніколи б не взяв голлівудську актрису за дружину через їхні різні цінності. Він додав, що Кейт погодилася з Вільямом, оскільки бачить у Меган свою «суперницю».

Виселення Гаррі та Меган з Фрогмора заохочувала принцеса Анна, повідомляє Endgame. Кажуть, що принцеса переконала свого брата короля Чарльза вигнати їх з маєтку.

Раніше повідомлялося, що Вільям і Кейт «перемогли» Гарі і Меган: в Британії назвали найстильніші пари у світі.

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