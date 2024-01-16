Підозрюваний у вбивстві син судді Аблова здався поліції

Син судді ОАСК Євгена Аблова, якого підозрюють у вбивстві у новорічну ніч і якого оголошували у розшук, здався правоохоронцям. Київський райсуд Одеси обрав Івану Аблову запобіжний захід.

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Як повідомляє «Слідство.Інфо», його відправили під варту до 3 березня 2024 року без права внесення застави. Видання, посилаючись на джерела, стверджує, що 27-річний чоловік, який начебто не знав, що перебуває у розшуку, прийшов до відділу поліції.

Нагадаємо, що вбивство сталося вночі 1 січня на Одещині. Між підозрюваним та спортсменом Ігорем Гергелем виникла суперечка, через що останній був вбитий ударом кухонного ножа.

Нагадаємо, що нещодавно на Одещині до довічного позбавлення волі засудили такстиста, чоловіка визнали винним в скоєнні грабежів, розбоїв, вбивств та зґвалтуванні малолітньої.

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Фото Pixabay

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