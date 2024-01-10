Поліція оголосила у розшук сина київського судді, який у новорічну ніч убив людину в елітному готелі

На Одещині, де раніше правоохоронці викрили чоловіка, який убив свого онука та брехав сусідам, що той пішов служити, розшукують 27-річного Івана Аблова, який може бути причетним до вбивства новорічної ночі.

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Як повідомляє culturemeter.od.ua, НП сталася у котеджі елітного готельного комплексу «Золотий Бугаз» (Грибівка Одеського району) — внаслідок конфлікту загинув охоронець готелю, якого нібито вдарили кухонним ножем у серце. Суд надав дозвіл на затримання.

Нацполіція оголосила у розшук одесита Аблова. Стверджується, що він — син судді Окружного адміністративного суду міста Києва Євгена Аблова. Згідно з даними, зазначеними у Вікіпедії, у судді троє синів — Іван, Ілля та Матвій.

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2013 року Євген Аблов протягом кількох годин розглянув та задовольнив позов громадянина, якому заважали барикади на Майдані під час Революції гідності. У травні 2017 року Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила, що немає підстав для звільнення судді через таке рішення. Він також був фігурантами справи щодо створення злочинної організації з метою захоплення державної влади разом із суддями Павлом Вовком та Валерієм Келебердою. За даними слідства, судді хотіли встановити контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою правосуддя.

Нагадаємо, що 10 січня суд поновив Богдана Львова у складі суду — раніше його було відраховано після появи інформації про наявність у нього російського громадянства.

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Фото з бази МВС

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