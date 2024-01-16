Хуліо Іглесіаса затримали в аеропорту в Домінікані: в чому причина

Знаменитого іспанського співака Хуліо Іглесіаса затримали в аеропорту Пунта-Кана в Домініканській республіці. Він намагався провезти у багажі понад 42 кг заборонених продуктів. Їх виявили та вилучили техніки Служби інспекції карантину рослин Міністерства сільського господарства Домінікани. Про це повідомляє місцевий ресурс Dominican Today.

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Хуліо Іглесіас прилетів рейсом з Багамських островів та намагався провезти в Домінікану полуницю, малину, чорниці, вишні, помідори, буряк, селеру, квасолю, шпинат, салат, гриби, руколу та куряче м'ясо.

Директор відділу охорони здоров'я рослин Agriculture Роза Лазала прокоментувала інцидент, але не назвала імені іспанського артиста, який привіз заборонені продукти. Проте Іглесіаса ідентифікували джерела в аеропорту.

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Видання також зазначає, що це вже не перший випадок, коли співак намагався провезти в країну заборонені продукти. Закон країни забороняє ввозити продукцію тваринного або рослинного походження, яка може загрожувати національному виробництву.

Наразі Іглесіас інцидент не коментував.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Максиму Галкіну заборонили виступати в в Об'єднаних Арабських Еміратах та наклали штраф.

Фото: instagram.com/julioiglesias, dominicantoday.com

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