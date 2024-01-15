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Заборонили виступати та виписали штраф: де Максима Галкіна покарали за проукраїнську позицію

14:30 15 січня 2024
Максим Галкін

Відомий російський шоумен Максим Галкін, який активно підтримує Україну в часи великої війни, зіткнувся з наслідками своєї проукраїнської позиції. За інформацією російських ЗМІ, йому заборонили виступати в Об'єднаних Арабських Еміратах і оштрафували на 100 тисяч дирхам (більше мільйона гривень) за проукраїнську позицію.

Про це стало відомо після того, як відомий російський артист виступав на концерті, під час якого Галкін не тільки висміював путіна і режим кремля, але й виражав підтримку українцям, які постраждали від російської агресії. За звітами, сам концерт відбувся ще в 2023 році, і ймовірно, це був виступ, що відбувся в січні минулого року, під час якого Галкін зі сцени скандував «Героям слава!».

Зазначимо, що перед виступом російські ЗМІ повідомляли, що Галкіна просили утриматися від гострих жартів про росію та путінскький режим, і спочатку він погодився на це. Однак, як повідомляють джерела, під час виступу на сцені сказав: «Мене попросили бути нейтральним, але як я можу бути нейтральним? Я просто не чую, що? Героям слава!»

Максим Галкін засуджує війну в Україні, надаючи підтримку українцям і активно публікуючи інформацію про події на передовій у своїх соцмережах. Зазначимо, що він разом із Аллою Пугачовою і дітьми виїхав з росії, а виручені від концертів гроші частково передавав українським біженцям.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як Максим Галкін їздить світом із гумористичними концертами через незгоду з політикою диктатора путіна.

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