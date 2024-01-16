У мережі назвали кількість російських військових, які загинули у збитих над Азовським морем літаках

У той час, як Головком ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що бійці Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22, у росії вже котрий день йде інформаційна кампанія, щоб нівелювати результати цієї операції.

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Так, автор ТГ-каналу Fighterbomber, який пише на «літакові теми», стверджує, що ЗСУ «жодного відношення до втрати літака А-50 не мають», і що йдеться про 11 або 12 загиблих воєнлотів. Мовляв, був «дружній вогонь» по трьом літакам над Азовським морем.

«У СВО, на жаль, найстрашнішим і найнебезпечнішим ворогом для ВКС стало наше ППО. Воно завжди б'є в спину. Від нього неможливо захиститися або якось його передбачити, або врахувати. Але з цим треба щось робити», — пише він.

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Версію про «дружній вогонь» прокоментували й аналітики Інституту вивчення війни, заявивши, що в рф з цього приводу було запущено «качку» для «заспокоєння» пілотів вкс вс рф.

«Російський інформаційний простір значною мірою заперечував факт удару українських сил по літаку А-50 і натомість, як не дивно, стверджувалося, що літак було знищено дружнім вогнем російської ППО… Російське інсайдерське джерело, яке стверджує, що воно є співробітником невстановленої російської структури безпеки, заявило, що невказані російські суб'єкти створили „качку“ (термін, що означає неправдиве твердження, — Авт.) про те, як російські війська збили А-50, щоб переконати російських пілотів у тому, що вони виконують місію над Чорним та Азовським морями як і раніше безпечно і що причиною інциденту стала помилка людини. Незрозуміло, чому російські пілоти повинні почуватися більш комфортно при думці про те, що їхні наземні засоби ППО настільки некомпетентні», — йдеться у звіті аналітиків.

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Як стверджують аналітики з OSINT Пчелі, автором каналу Fighterbomber є капітан ВС Росії Ілля Туманов, який щонайменше до 2020 року був помічником штурмана винищувача-бомбардувальника Су-34.

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Він активно підтримує агресивну політику путіна та розв'язану проти України агресію. Стверджується, що свого часу він воював у Сирії та служив на військовому аеродромі «Балтімор» у Воронежі, який напередодні вночі атакували БПЛА.

Фото з мережі

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