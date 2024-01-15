«В росії вживають відчайдушних заходів, щоб знизити значущість того, що сталося»: аналітик про знищення літака-розвідника А-50

Військовий та політичний аналітик Олексій Копитько вважає, що «інцидент» з літаками А-50 та Іл-22М над Азовським морем — це аналог знищення крейсера «Москва» за ступенем комплексної шкоди.

«Таке своєрідне алаверди Олещука Неїжпапі , — пише Копитько у Facebook. — Зараз в Росії вживають відчайдушних заходів, щоб знизити значущість того, що сталося. Але лише підтверджують, що сталося щось справді болюче.

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Роспабліки активно розганяють сигнал: «інцидент», внаслідок якого унікальний дорогий літак дальньої розвідки був збитий, а командний пункт, що літає, як мінімум підбитий, виник внаслідок «дружнього вогню».

Використовується характерна російській пропаганді риторика. «Не спрацювала система розпізнавання свій-чужий» — це прямий аналог «несанкціонованого сходу авіабоєприпасу» у Воронезькій області. Наче боєприпас має свободу волі — сам вирішив, сам зійшов, зніс пів села.

Це робиться, щоб на попередження зняти відповідальність та не шукати винуватців. Техніка підвела, справа життєва.

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Версія про «дружній вогонь» вкинута як найменше зло.

Кремль не може дозволити, щоб у росіян виникли думки про здатність України збивати дефіцитні літаки у глибокому тилу. Тому що це матиме сильний деморалізуючий вплив, особливо — на угруповання окупаційних військ у Херсонській та Запорізькій областях. Технічний збій, як і роздовбання військових — це органічне для РФ пояснення.

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Біда для Кремля у тому, що вказані літаки надто специфічні й літали максимально передбачувано. Тому самі росіяни в коментарях ставлять питання — це що ж таке мало статися, щоб ці літаки раптово перестали впізнавати? Причому два одразу.

Вкинувши цю версію, росвлада породила непрямий збиток — нагадала всім, яку небезпеку росармія становить громадянському населенню Росії та собі самій.

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Епізоди у Воронезькій області та Бєлгороді, ракети, що впали в різних регіонах РФ, разом із вчорашнім «інцидентом» показують: росавіація бомбить, що попало, а росПВО безладно палить на всі боки.

Ключовий момент — у шкоді для бойового потенціалу російських військ. Літаків далекої радіолокаційної розвідки у РФ залишилося 7 або 8 штук. Їхній технічний стан невідомий (один з таких літаків минулого року був пошкоджений у Білорусі й поспіхом евакуйований до РФ).

Виробляти такі літаки РФ не в змозі. Також питання, чи здатні їх ремонтувати. Якщо хоч пара несправна, то для масштабів РФ це проблема.

Роспропаганда вже намагається балансувати, масово вкидає повідомлення про втрати української авіації, обвал фронту тощо. Але в інфополі вже живе своїм життям неприємний для Кремля меседж: РФ не має запасу міцності за критично важливими технологіями, внаслідок нападу на Україну армія РФ зазнає непоправних втрат дефіцитної техніки. Втрату якої компенсуватимуть гарматним м'ясом.

Цілком імовірно, що для переключення уваги людей влада РФ вимагатиме від військових терміново організувати якусь «перемогу», «взяти» якесь село. Що призведе до ще більшого зростання втрат російських військ «.

Нагадаємо, на сьогодні втрати росіян в Україні з початку повномасштабного вторгнення склали близько 371 тисячі особового складу, сотні одиниць військової техніки, у тому числі 329 літаків та 324 гелікоптери, 23 кораблі та підводний човен.

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