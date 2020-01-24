Умер прошлогодний чемпион «Дакара», разбившийся на трассе (фото)

Спорт

Престижный ралли-марафон «Дакар"-2020 забрал еще одну жертву. После гибели на трассе португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша уже после завершения состязаний в результате полученных травм скончался еще один мотоциклист — 48-летний голландец Эдвин Стравер, за жизнь которого врачи боролись неделю.

В ходе преодоления 11-го спецучастка в Саудовской Аравии 16 января сын пятикратного чемпиона Нидерландов по мотокроссу на скорости 50 км/ч не справился с управлением и разбился. Около десяти минут у Стравера не было сердцебиения, прежде чем его реанимировали врачи. В критическом состоянии гонщик был доставлен вертолетом в больницу в Эр-Рияде, где у него диагностировали перелом трех шейных позвонков.

22 января мотогонщика, который так и не пришел в сознание, перевезли из Эр-Рияда в Нидерланды, где еще раз было подтверждено, что мозг получил слишком серьезные повреждения. После согласия семьи врачи отключили Стравера от аппарата искусственного дыхания. В ночь с 23 на 24 января он скончался.

Эдвин Стравер проводил третий для себя «Дакар», занимая в общем зачете мотогонщиков 38-е место. В 2019-м он победил на «Дакаре» в классе Original by Motul (когда мотоциклисты едут без помощи механиков). В Нидерландах Эдвин работал инженером в сфере технического обслуживания и владел компанией в Рейсвейке.

Стравер — третий голландец погибший на «Дакаре». В 1982 году на ралли-марафоне скончался мотогонщик Берт Остерхуис, а в 1988-м — штурман грузовика Кис ван Ловезейн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер боксер, жестко нокаутированный в андеркарде боя Александра Усика.

Фото Twitter Dakar Rally



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