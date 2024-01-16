У Польщі та Румунії знімають блокаду пунктів пропуску на кордоні з Україною

З листопада минулого року польські перевізники, а згодом і аграрії блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Згодом до них додалися словами, румуни…

ВІДЕО ДНЯ

Втім, схоже, деяким урядам вдалося домовитися з протестувальниками. Як повідомляє 24tv.ua, міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу заявив, що домовився з фермерами про зняття блокади на українському кордоні, але для цього уряду довелося піди на поступки.

Так, румунська влада зголосилася виконати 13 пунктів з вимог протестувальників, з інших переговори триватимуть. Зокрема, узгоджене питання субсидування до 2026 року всіх сільськогосподарських акцизів та запровадження субсидованих відсоткових позик. Ці рішення повинні прийняти до 31 січня, інакше протести та блокада можуть відновитися.

Фермери також вимагають «розібратися» з українським зерном та компенсувати їм збитки. Втім, за словами міністра, введення імпортного мита на зерно для України не розглядається навіть у планах.

РЕКЛАМА

Разом з румунами обмежити імпорт зерна з України хочуть і в Болгарії, Польщі, Словаччині та Угорщини. Профільні міністри зверталися з відповідним листом до ЄС.

Досягнуто певних домовленостей й у Польщі, де перевізники-блокувальники обіцяють зняти пікети на кордоні з Україною уже 17 січня, але лише до 1 березня. Втім, протести можуть поновити, якщо новий уряд не виконає обіцянки.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що нещодавно у Німеччині також відбулися акції протестів аграріїв. Вони протестували проти урядових планів жорсткої економії, які передбачають скасування податкових пільг для сільського господарства. Втім, кордонів вони не перекривали, проводячи акції на дорогах та у Берліні.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

111

Читайте нас у Facebook та Instagram