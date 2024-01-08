Фермери блокуватимуть автобани в Німеччині

Перекриті автомагістралі або повільні колони тракторів на дорогах — з понеділка фермери протестуватимуть по всій Німеччині, міністр оборони якої заявив, що країні необхідно мати кращу підготовку до оборони. Фермери виступають проти урядових планів жорсткої економії, які передбачають скасування податкових пільг для сільського господарства.

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Члени Німецької асоціації фермерів планують акції протесту з 8 січня у відповідь на плани жорсткої економії федерального уряду. Оголошено тиждень акцій, кульмінацією якого стане велика демонстрація в Берліні 15 січня. Про це стало відомо із повідомлення, опублікованого Асоціацією автомобільних перевізників Західного Помор'я (ZSPD).

З понеділка німецькі фермери можуть довести країну до повного паралічу: вони блокуватимуть автомагістралі по всій Німеччині, а в землях Берлін і Бранденбург можуть блокувати безперервно згідно з рішенням суду. До протесту хочуть приєднатися й інші галузі, зокрема транспортники, залізничники та торговці.

Поліція готується до масових протестів і попереджає громадян про перебої в русі транспорту, а також про те, що протест може вплинути на роботу дитячих садків, шкіл та інших установ. Заклади будуть відкриті, але у службовців можуть виникнути проблеми з добиранням на роботу через протести на дорогах.

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