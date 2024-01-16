Повторних повісток не буде: Рада ухвалила закон про «цифровізацію армії»

В Україні, де триває загальна мобілізація, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 10062 щодо цифровізації армії. Він сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат (електронний військовий квиток), повідомляє «Україна. Новини».

ВІДЕО ДНЯ

Так, після ухвалення нового закону відпаде потреба в рейдах по ресторанах і спортзалах, швидше вдасться ідентифікувати українців, які не стоять на військовому обліку та не буде повторних повісток.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, закон надає відомству можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Завдяки цьому:

РЕКЛАМА

- буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);

- прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

- прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

- посилиться захист даних від кібер-атак ворога тощо.

Законопроєкт передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

РЕКЛАМА

Законопроєкт запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документу (сертифікату).

Завдяки закону буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.

РЕКЛАМА

Буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Верховна Рада України прийняла в другому читанні Закон № 9141, який спрощує процедуру присвоєння статусу учасника бойових дій. Тепер військовослужбовець не збиратиме документи — статус надаватиметься автоматично.

304

Читайте нас у Facebook та Instagram