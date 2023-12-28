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Чоловікам треба прийти до ТЦК: законопроєкт про мобілізацію доопрацюють

14:15 28 грудня 2023
військовий

Законопроєкт про мобілізацію, який викликав обурення у суспільстві, буде доопрацьований. Про це в етері телемарафону заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає РБК-Україна.

Він також додав, що наразі в питаннях мобілізації нічого не змінилось — все як працювало, так і працює.

«На даний час є законопроєкт, який буде допрацьовуватися. Я вам можу сказати, як це працює все зараз. Зараз нічого не змінилось. Всі, хто ще не оновив свої дані в ТЦК та СП, треба це зробити. Треба з’явитися та актуалізувати свої дані», — сказав військовий.

За словами Фітьо, мобілізація здійснюється планово. Військовозобов’язані в Україні — з 18 до 60 років. До війська призивають від 27 років, якщо немає причин для отримання відстрочки.

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Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. В документі багато нововведень, змін та обмежень, зокрема, щодо права вручати повістки, обмеження прав чоловіків, які перебувають за кордоном. Також посилена відповідальність за ухилення від мобілізації.

Нещодавно головком Залужний прокоментував новий мобілізаційний законопроєкт. Генерал наголосив, що для ЗСУ головне, щоб до війська прийшли люди, які б могли виконувати поставлені завдання.

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