З частини енергетиків можуть зняти бронювання від мобілізації: що відомо

Бронювання співробітників від мобілізації — корисний механізм, який допомагає «залишити на плаву» компанії та установи, без яких неможлива діяльність країни. Водночас військкомати час від часу виявляють випадки махінацій з бронюванням, і змушені приймати незвичайні кроки для пошуку мобілізованих.

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Подібні махінації з тимчасовою відстрочкою були виявлені в «Черкасиобленерго», йдеться у повідомленні Міненерго у соціальній мережі.

Як виявило керівництво АТ «Українські розподільні мережі» (компанії, що управляє державними пакетами акцій низки операторів системи розподілу електроенергії, зокрема ПАТ «Черкасиобленерго»), одного з чоловіків було прийнято у квітні минулого року до «Черкасиобленерго» на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології.

Після цього, діючи спільно з посадовими особами «Черкасиобленерго», цей працівник ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи. В результаті з квітня по грудень працівник не виконував своїх обов'язків, хоча отримував заробітну платню, а також отримав тимчасову відстрочку від мобілізації, яка надається працівникам критично важливих для функціонування держави компаній та підприємств.

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Після виявлення цього факту компанією «Українські розподільні мережі» було спрямовано відповідне звернення до прокуратури.

«Впевнені, що прикрий випадок отримає відповідну оцінку правоохоронних органів. Міненерго наголошує, що цей інцидент не характеризує усіх енергетиків країни, чимало з яких зараз боронять державу в лавах ЗСУ, а інші тримають енергетичний фронт, цілодобово виконуючи свою надскладну роботу», — зазначили у міністерстві.

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Крім того, міністерство енергетики України доручило енергокомпаніям провести перевірку правомірності надання бронювань від мобілізації військовозобов’язаним працівникам.

Зазначимо, що згідно з порядком, бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які працюють на підприємствах, установах та організаціях:

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-яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

-які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань;

- які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Протягом 2023 року уряд вносив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних.

Як повідомляли «ФАКТИ», проєкт закону про посилення мобілізації в Україні, який суттєво розширяє права й можливості ТЦК, поки що не будуть виносити на голосування у Верховній Раді. Документ буде доопрацьований.

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