Понад 700 окупантів, 13 танків та 14 бронемашин: в Генштабі назвали втрати росії в боях

Протягом минулої доби російський ворог завдав 4 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони України 19 ударних БпЛА знищено.

На фронті відбулося 98 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак противника в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 17 атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

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На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

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Наші оборонці продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

Сили оборони також відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

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На Херсонському напрямку ЗСУ надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.

Як повідомляли «ФАКТИ», ввечері 16 січня ворог вдарив по Харкову двома ракетами С-300. Вночі «шахедами» була атакована Одеса.

В Харкові постраждали 17 людей. Внаслідок удару пошкоджені два десятки багатоповерхових будинків та автомобілів.

В Одесі внаслідок атаки ударними дронами постраждали 3 людини. Рятувальники евакуювали 130 жителів. Пошкоджена цивільна житлова інфраструктура. Сили ППО знищили 19 з 20 запущених «шахедів».

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