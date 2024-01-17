росія атакувала Харків ракетами С-300: є постраждалі, пошкоджено лікарню та триповерхову будівлю

Увечері 16 січня росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Били ракетами С-300. Під обстріл потрапив Холодногірський район міста, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, російські війська вдарили по житловій інфраструктурі, пошкоджені багатоповерхові будинки. Одна з ракет поцілила у триповерхову будівлю недіючого медзакладу.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Внаслідок удару рф постраждало 17 людей, серед них — 16 жінок.

У важкому стані 2 жінки. 12 людей також госпіталізовані, перебувають у лікувальній установі в середньому та легкому станах.

РЕКЛАМА

Три людини від госпіталізації відмовилися, їм була надана медична допомога на місці.

За інформацією очільника поліції області Володимира Тимошка, одна з ракет влучила у проїжджу частину та у житловий триповерховий будинок.

«Серед поранених військових немає, всі цивільні. Влучання по цивільному об'єкту, в якому живуть звичайні жителі Харкова, у центрі, що знову вказує на те, що це терористичний акт, зроблений з метою залякування і знищення населення. Це геноцид. Це будинок старої забудови», — зазначив Тимошко.

За його словами, у лікарні навпроти будинку, де було влучання, загорілися два поверхи. Поранених серед персоналу немає, пацієнтів на момент удару не було

Лікарня, в якій була пожежа після влучання, — це приватна клініка, яка у момент ракетного удару не працювала.

«Кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері, — 19. Сімнадцять городян мають поранення, 14 з них у лікарні, одна у важкому стані. 14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога», — уточнив мер міста Ігор Терехов.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі росіяни атакували Одесу ударними дронами. Сили ППО знищили 19 з 20 «шахедів». В Одесі також є руйнування та постраждалі.

161

Читайте нас у Facebook та Instagram