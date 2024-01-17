Ворог вночі атакував Україну дронами та ракетами: військові назвали кількість збитих цілей

В ніч на середу, 17 січня, російські війська атакували територію України дронами-камікадзе та ракетами. Більшість «шахедів» була направлена на Одещину.

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Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

«У ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20 ударними БпЛА типу „shahed-136/131“ з району приморсько-ахтарська рф та двома зенітними керованими ракетами С-300 з білогородської області рф у напрямку Харкова», — йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів».

До відображення повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

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Зазначається, що основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.

На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впала в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, магазини та приватні автомобілі у Приморському районі Одеси.

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В самій Одесі внаслідок ворожої атаки сталось загоряння газової труби, 4-х припаркованих легкових автомобілів, балконів на 3-му та 4-му поверхах та квартири на 2-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку на загальній площі 50 кв. м, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Наразі відомо про трьох постраждалих. Медики надають необхідну допомогу.

З пошкодженого будинку евакуювали 130 людей, додав голова ОВА Олег Кіпер.

На місці розгорнуто мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС надають допомогу місцевим мешканцям. Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 кв.м.

Вибуховою хвилею пошкоджено 8 та вогнем знищено 4 автівки.

Зранку 17 січня в Одесі знов лунають вибухи. Ворог атакує місто та область ракетами.

Нагадаємо, масована атака на Україну ракетами та «шахедами» була вночі та вранці 13 січня. Тоді Сили ППО знищили всі БПЛА та 7 ракет.

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