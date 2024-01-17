«Ховали з мамою вдвох»: EL Кравчук вперше розповів про втрату батька

Співак EL Кравчук вперше розповів про втрату батька, який пішов з життя ще у квітні 2022 році. Здоровя 80-річного чоловіка підірвав ковід, а потім і повномасштабне вторгнення. Батьки артиста мешкали в Бородянці, яка зазнала потужних ворожих ударів та опинилася в тимчасовій окупації. Батько хотів, щоб його поховали саме біля цього селища.

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«Це було складно, тому що був час такий, що тільки-тільки звільнили Бородянку. Усе заміновано, було складно. Але ж мені пішли назустріч люди», — розповів Андрій в інтерв'ю «СК Лайф».

За його словами, тоді він телефонував усім знайомим, хто міг би допомогти. Зрештою на поховання прийшли лише вони з мамою.

«Я телефонував першим людям країни, яких знаю особисто, щоб була можливість поховати батька. Все це було як в жахливому якомусь фільмі. Батько любив спілкування, він військовий викладач. Людина мала друзів, учнів, а ховали ми з мамою вдвох», — поділився Кравчук.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що нещодавно Ірина Федишин втратила бабусю. Також Леся Нікітюк розповіла про те, що в неї вже не лишилося ні бабусь, ні дідусів.

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Фото: instagram.com/el.kravchuk

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