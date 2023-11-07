«Не лишилося в мене ані бабусь, ані дідусів»: в родині Лесі Нікітюк сталося горе

В родині популярної телеведучої та блогерки Лесі Нікітюк, яка днями відзначила свій день народження, сталося горе. Пішла з життя її бабуся Марія. Сумною звісткою Леся поділилася в інстаграмі. Вся родина зїхалася до села у Хмельницькій області, щоб провести бабусю в останню путь.

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«Померла наша бабуся Марія… Сьогодні з'їхалися до нашого рідного села всі родичі, діти, онуки, аби попрощатися з бабулею», — написала Леся.

Дорогою до села, де Леся багато часу проводила в дитинстві та юності, телеведуча поділилася своїми спогадами, розглядаючи такі самі розбиті, з калюжами після дощів дороги, стареньку школу та клуб, куди бігала на дискотеки та приходила до дому під ранок, коли бабуся вже доїла корову. Розповідаючи, Леся не могла стримати сліз. Тепер у неї не залишилось ні бабусь, ні дідусів.

«Доїжджаю я до хати, їду через села. Плачу, згадую… Це вже не лишилося в мене ані бабусь, ані дідусів. Таке життя… Як кажуть старі люди: „Дай Бог ще нам дожити до 90 років і померти своєю смертю“. У наш час це велика рідкість. Бабуся пережила Голодомор, пережила війну. Це все ще потріпало нерви. У кого бабусі і дідусі живі — дай їм Бог здоров'я. Не забувайте про них, телефонуйте їм, пишіть», — закликала свою аудиторію Нікітюк.

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Раніше «ФАКТИ» писали про смерть диктора та телеведучого Анатолія Васяновича.

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Також у Києві попрощалися з колишнім учасником КВК, актором, продюсером та політиком Сергієм Сивохо.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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