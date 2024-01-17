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Шоу-бізнес

Розплата за «голу вечірку»: росіянин Білан засвітився на Донбасі

13:07 17 січня 2024
Діма Білан

Російський співак Діма Білан, який часто потрапляв у скандали через алкоголь, засвітився в тимчасово окупованому Донецьку. Рупор пропагандистів, який підтримує повномасштабне вторгнення та знищення українців, приїхав ніби-то з «гуманітарною місією». Про це повідомляють росЗМІ, а також фан сторінки співака в соцмережах.

Пишуть, що він відвідав лікарню в Донецьку, дитяче відділення травматології. У супроводі камер він демонстративно вручив подарунки та розкидався обіцянками про подальшу допомогу.

Також повідомляють, що він придбав кондиціонери у дитячий соціальний центр в тимчасово окупованій Горлівці та відвідав притулок для тварин, де взяв собі чорного кота, якого назвав Шахтар.

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Не оминув увагою й окупантів, які вбивають українців.

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В мережі припускають, що на такий крок Білан зважився не добровільно. Ніби-то він намагається відбілити свою репутацію після участі в скандальній «голій вечірці» Насті Івлєєвої. Вже багатьом зіркам «прилетіло» за відвідування цього заходу: скасовуються концерти, накладаються штрафи. Самій організаторці загрожує 5 років колонії та штраф у розмірі 1 мільярд рублів.
Білан вибачався та виправдовувався. Кажуть, щоб уникнути покарання та бойкоту, він погодився на «пропозицію» влади.

фото: instagram.com/i_am_swet_lanna

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