«Гола вечірка» Івлєєвої: Кіркоров, Собчак та інші поспішають вибачитися після жорсткого рішення суду

Лефортовський суд Москви виніс своє рішення щодо скандальної вечірки, яку влаштувала в нічному клубі «Мутабор» популярна телеведуча і блогер Анастасія Івлєєва. Її гостями були численні російські знаменитості, зокрема Філіп Кіркоров, Ксенія Собчак, Лоліта Мілявська, Діма Білан, Джиган, репер Vacio (справжнє ім'я Микола Васильєв).

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Вечірка відбулася 21 грудня і стала головною темою в російських соцмережах і ЗМІ. Її не обговорювали тільки найледачіші і… прес-секретар володимира путіна дмитро пєсков. Коли журналісти попросили пєскова прокоментувати вечірку зірок у «Мутаборі», він попросив «помилувати його» і дати можливість не брати участь у дискусії, яка захопила всю країну.

Що ж такого сталося на вечірці Івлєєвої? Господиня веселощів запропонувала в запрошеннях, які отримали гості, прийти «майже голими».

І російські знаменитості з радістю відгукнулися. Дами були в прозорих сукнях і спідній білизні. Їхні кавалери теж. Усіх перевершив Vacio, який прийшов в одній шкарпетці, одягненій на його статевий орган.

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Природно, учасники вечірки з радістю виклали в соцмережах фотографії та відео з цього заходу. Щоб шанувальники побачили і захопилися…

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Однак цього разу вечіркою зацікавилися не тільки фани. Соцмережі вибухнули обуреними коментарями. Посипалися як із відра вимоги перевірити обставини «бенкету під час війни». Їх направляли до прокуратури та МВС. До індивідуальних невдоволених долучилися консервативний релігійний рух «Сорок сороків», правий рух «Поклик народу», врешті-решт, голова Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна, яка закликала бойкотувати учасників вечірки «на державному рівні».

Реакція правової системи була негайною. Лефортовський суд визнав, що «гола вечірка» була спрямована на «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин». Репера Миколу Васильєва заарештували на 15 діб і оштрафували на 200 тисяч рублів (82 тисячі грн).

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Ще один позов розглядає Хамовнічеський суд москви — на 1 млрд рублів (412 млн грн). Відповідачкою виступає Івлєєва. Її звинувачують у завданні «моральної шкоди».

Івлєєва спішно кинулася вибачатися. Вона порівняла ситуацію, що виникла, з публічною стратою і благає пробачити її і дати «другий шанс».

Тим часом Мізуліна повідомила, що Івлєєву тепер перевіряє податкова служба. І це цілком може обернутися для телеведучої фіналом її кар'єри і фінансового благополуччя.

Вкрай тривожно на душі й у решти знаменитостей, які були помічені на вечірці. Вони скаржаться, що їх стали спішно вирізати з усіх телеефірів. Пісні в їхньому виконанні зникають з ефіру, скасовуються концерти.

Ну, а поки у росії розважаються, російська армія атакує мирні міста України.

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