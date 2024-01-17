Країни Східної Європи вимагають встановити мито на українське зерно: що відбувається

Східні країни Європейського Союзу вимагають від ЄС ввести імпортні мита на українське зерно, посилаючись на недобросовісну конкуренцію, повідомило міністерство сільського господарства Угорщини. Міністерство повідомило, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини направили листа до Європейської комісії з проханням вжити заходів, заявивши, що «дешевша сільськогосподарська продукція з України поглинає їхні експортні ринки», пише Reuters.

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П'ять підписантів є одними з шести країн-членів ЄС, які виробляють значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм потрібно, що є ключовим для європейської продовольчої безпеки та стратегічного суверенітету ЄС, зазначили міністри.

«Саме тому Брюсселю необхідно запровадити заходи, які захистять ринки країн-членів, що межують з Україною, допомагаючи їм використовувати весь свій експортний потенціал, — йдеться в листі, підписаному міністрами, в тому числі міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надя. — Одним із таких заходів може бути запровадження ввізних мит на найбільш чутливу сільськогосподарську продукцію».

Міністри також закликають Європейську комісію, виконавчий орган блоку, розглянути у звіті, чи відповідають українські правила виробництва стандартам ЄС. Скарги були адресовані Комісару ЄС з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу та Комісару з питань сільського господарства Янушу Войцеховському.

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Зазначимо, що експорт зерна є суперечливим питанням у загалом союзницьких відносинах між Києвом та його сусідами у ЄС, в міру того, як Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина стали транзитними маршрутами для українського зерна. Причина — допомогти компенсувати повільніший експорт через чорноморські порти України після вторгнення окупантів у 2022 році.

Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про обмеження імпорту українського зерна у вересні 2022 року після того, як Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт до п’яти країн-сусідів України у ЄС. Заборони стосуються виключно внутрішнього імпорту та не впливають на транзит на подальші ринки. Україна звернулась до Світової організації торгівлі зі скаргою на три країни, тоді як інші члени ЄС засудили ці односторонні кроки.

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Раніше «ФАКТИ» повідомлями, що «завдяки зусиллям ЗСУ та дипломатів український експорт зернових вже вийшов на показники кращих періодів реалізації зернової угоди. Сьогодні ми експортуємо не лише зерно, а й ширший спектр продукції. А наші порти використовують вже й для імпорту, бо ми зняли їх блокаду», — сказав політолог Олег Саакян.

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