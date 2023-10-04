Прорив у вирішенні проблеми експорту українського зерна: про що домовилися Київ, Варшава та Вільнюс

У питанні вирішення проблеми експорту українського зерна через Польщу вдалося досягти прориву. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус. Він повідомив журналістам, що під час онлайн-зустрічі з колегами з України та Литви було досягнуто тристоронньої домовленості щодо перенесення фітосанітарного, санітарного та ветеринарного контролю з українсько-польського кордону в литовський порт Клайпеда.

Уже з 4 жовтня експортні товари з України, які відправлятимуться морем через литовські порти, більше не перевірятимуться на українсько-польському кордоні.

Міністр сільського господарства України Микола Сольський підтвердив цю інформацію. Він наголосив, що перенесення контролю в Клайпеду було запропоновано Україною.

Телус і міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас підтримали новий механізм контролю і назвали його конструктивним кроком.

Згідно з тристоронньою домовленістю, Литва бере на себе «повну відповідальність за перевірку українських товарів». Як заявив Телус, Польща продовжить створювати транзитні коридори для української сільгосппродукції. «Це добре для польських фермерів, для України, для Європейського Союзу і для всього світу», — зазначив польський міністр.

Новий механізм контролю прискорить транзит української продукції через Польщу на ринки Африки та Близького Сходу.

Раніше повідомлялося, що на думку аналітика з питань безпеки та оборони професора Майкла Кларка, «західна частина Чорного моря здебільшого непридатна для використання росіянами, і це добре для українців. Це означає, що вони зможуть вивозити своє зерно, якщо зможуть досягти якоїсь угоди, тому атаки на Чорноморський флот мають ефект».

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