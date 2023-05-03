Єврокомісія остаточно розв’язала питання з українським зерном

Єврокомісія вжила виняткових тимчасових заходів щодо імпорту сільськогосподарських продуктів з України. Заборонено імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника у п'яти країнах ЄС: Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Заборона діє з 2 травня до 5 червня 2023 року.

Водночас транзит цих товарів через територію зазначених країн до інших держав Євросоюзу або за межі ЄС може бути продовжений.

«Ці заходи необхідні з огляду на виняткові обставини серйозних вузьких місць у логістиці, з якими зіткнулися п'ять країн — членів ЄС», — зазначили у Єврокомісії. У Брюсселі не виключають, що заборона може бути продовжена після 5 червня, доки зберігається виняткова ситуація.

Софія, Будапешт, Варшава, Бухарест та Братислава зобов'язалися скасувати свої односторонні заборони щодо української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, а також інших продуктів.

Єврокомісія також погодилася надати п'яти країнам фінансову допомогу у розмірі 100 млн євро. Це буде вже другий пакет. Перший у розмірі 56 млн євро було надано Польщі, Болгарії та Румунії.

Брюссель також має намір провести маркетинг ситуації на внутрішньому ринку щодо інших сільськогосподарських продуктів з України. Є план щодо полегшення транзиту українських сільгосппродуктів транспортними «лініями солідарності» до інших країн Євросоюзу та за його межі.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», низка країн ЄС у квітні ввела в односторонньому порядку заборону на імпорт та транзит сільгосппродукції з України під тиском з боку своїх фермерів. Через те, що 2022 року ЄС тимчасово лібералізував весь імпорт з України до 5 червня 2023 року, фермери почали спочатку скаржитися, а потім протестувати. Складські потужності та логістичні ланцюжки не справлялися з великим потоком зерна та інших продуктів. Європейським фермерам стало складніше продавати свою продукцію.

Фото Pixabay

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