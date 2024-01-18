Понад 400 жертв залізничної аварії в Північній Кореї: ліквідація наслідків досі триває

Наприкінці минулого року в Північній Кореї, яка постачає балістичні ракети росії для обстрілів України, зійшов з рейок пасажирський потяг, в результаті чого загинуло понад 400 осіб, повідомила корейська служба Радіо Вільна Азія (RFA). Джерела повідомили, що ліквідація наслідків аварії все ще триває.

ВІДЕО ДНЯ

Пасажирський потяг прямував з Пхеньяна до міста Кумголь у провінції Південний Хамген. За даними джерел, на які посилається корейська служба RFA, потяг проїжджав станцію Тон'ам, де починається крутий пагорб, коли стався раптовий перепад напруги на повітряній лінії електропередач. Незважаючи на реакцію машиніста, який спробував загальмувати, потяг почав розвертатися. У якийсь момент сім вагонів в кінці состава зійшли з рейок і скотилися вниз по схилу.

RFA повідомляє, що більшість пасажирів, які перебували всередині, загинули, а загальна кількість загиблих сягнула понад 400 осіб, переважно молодих чоловіків, які їхали на шахту Комдок, одну з найбільших свинцево-цинкових шахт у світі.

Локомотив і два вагони, що їхали відразу за ним, благополучно дісталися наступної станції. Пасажири передніх вагонів, переважно високопосадовці, вижили після інциденту.

РЕКЛАМА

Північнокорейські пасажирські поїзди зазвичай складаються з дев'яти-одинадцяти вагонів, кожен з яких має шістдесят місць, причому перші два-три вагони зарезервовані для чиновників.

Джерела повідомляють, що північнокорейська влада організувала оперативну групу для вилучення тіл, а ліквідація наслідків аварії все ще триває.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про аварію на польській залізниці.

РЕКЛАМА

642

Читайте нас у Facebook та Instagram