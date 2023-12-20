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Аварія на польській залізниці: кілька поїздів з українцями затримуються в дорозі

16:59 20 грудня 2023
Поїзд з Перемишля

У Польщі сталася аварія на залізниці — сходження вантажного поїзда на під'їздах до станції Медика (Перемишльський напрямок). Тому рух поїздів на вказаному напрямку призупинено щонайменше на 2 години, повідомили в «Укрзалізниці».

«Це означає затримку щонайменше двох українських поїздів: 31 Запоріжжя — Перемишль; 74 Перемишль — Харків», — йдеться у повідомленні прес-служби оператора залізничних перевезень.

Нині перевізник тримає зв'язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху.

Пасажирам харківського поїзда радять проінформувати поїзну бригаду або онлайн-підтримку щодо необхідності стиковок з іншими поїздами по території України.

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Нагадаємо, що якраз напередодні «Укрзалізниця» підвищила вартість квитків на поїзди до Польщі, мотивуючи це потребою продовження модернізації рухомого складу,

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