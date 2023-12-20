Аварія на польській залізниці: кілька поїздів з українцями затримуються в дорозі
У Польщі сталася аварія на залізниці — сходження вантажного поїзда на під'їздах до станції Медика (Перемишльський напрямок). Тому рух поїздів на вказаному напрямку призупинено щонайменше на 2 години, повідомили в «Укрзалізниці».
«Це означає затримку щонайменше двох українських поїздів: 31 Запоріжжя — Перемишль; 74 Перемишль — Харків», — йдеться у повідомленні прес-служби оператора залізничних перевезень.
Нині перевізник тримає зв'язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху.
Пасажирам харківського поїзда радять проінформувати поїзну бригаду або онлайн-підтримку щодо необхідності стиковок з іншими поїздами по території України.
Нагадаємо, що якраз напередодні «Укрзалізниця» підвищила вартість квитків на поїзди до Польщі, мотивуючи це потребою продовження модернізації рухомого складу,414