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Події

Окупанти вдарили по багатоквартирному будинку в Куп'янську, є жертви (фото)

10:59 18 січня 2024
Пошкоджений будинок

Окупанти, які напередодні увечорі атакували Харківщину ракетами, вдаривши по Чугуєву, обстріляли й Куп"янськ.

Як повідомляє керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, загарбники поцілили у багатоквартирний житловий будинок.

Фото зі сторінки Синєгубова

Фото зі сторінки Синєгубова

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Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка, зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки. Наразі відповідні служби продовжують огляд місць обстрілів.

А в Офісі генерального прокурора уточнили інформацію щодо обстрілу Чугуєва, по якому прилетіли дві ракети С-300 з території Бєлгородщини (рф).

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Фото прокуратури

Фото прокуратури

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Внаслідок ворожої ракетної атаки загинула жінка, ще троє людей постраждали. Були пошкоджені будівля школи, де загинула 61-річна жінка, яка працювала оператором котельні у цьому навчальному закладі.

Фото прокуратури

Травми отримали жінка 45 років та 63-річний чоловік. Ще одна 82-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Нагадаємо, що днями окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, де були пошкоджені багатоповерхові будинки. Одна з ракет поцілила у триповерхову будівлю недіючого медзакладу.

Фото зі сторінки Олега Синєгубова

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