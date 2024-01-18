Вночі противник атакував Україну десятками дронів, ППО працювала у шести областях

У ніч проти 18 січня оккупанти здійснили чергову атаку з повітря, застосувавши 33 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ та Курської обл. — рф., також вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 із Білгородської області по Харківщині.

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За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, основні напрямки удару — південь та північ.

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів не досягли своїх цілей. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ. Протиповітряна оборона працювала в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

В ефірі «Ми-Україна» речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук припустив, що основним напрямков ворожих дронів була Хмельниччина, на території якої знаходиться аеродром у Старокостянтинові.

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«Маршрут пролягав через північ, в тому числі через територію північної Одещини і далі дрони прямували на Поділля та Хмельниччину. Ракетна загроза є постійною. Ворог її постійно підсилює, зокрема, і ракетоносіями Чорноморського флоту рф. Хоча, звичайно, вони тримають їх на відстані, яку вважають для себе відносно безпечною», — зазначив він .

Під ударами ворожих ракет була Харківщина. За інформацією очільника обласної ОВА Олега Синєгубова, дві ракети вдарили по Чугуєву. «Попередньо — є пошкодження закладу освіти. Також загинула цивільна жінка, яка була оператором котельні. Медики надали допомогу на місці ще одному постраждалому», — повідомив він.

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За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав 9 ракетних та 128 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Зокрема, у Марганці, що на Дніпропетровщині, ворожий дрон поцілив у цивільну автівку — постраждали 19-річний та 13-річний хлопці.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 78 бойових зіткнень:.

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На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку противника північніше Новодонецького Донецької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 2 складах боєприпасів противника.

Фото Генштабу

Раніше Філіп Брідлав, колишній верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, розповідав про три сценарії розвитку війни, розпочатої володимиром путіним в Україні. У двох з них росія може перемогти, якщо Захід не надасть Україні необхідну допомогу.

Фото зі сторінки СтратКому ЗСУ у соцмережах

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