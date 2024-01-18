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ЗСУ завдали удару по центру підготовки морпіхів у Севастополі: багато загиблих, — росЗМІ

12:01 18 січня 2024
Ракета

Сили оборони України завдають ударів по окупованому росією Криму, знищуючи військові об'єкти, як це було, наприклад, на початку січня.

Російські ресурси стверджують, що напередодні ЗСУ завдали удару по Севастополю та околицях, де було ліквідовано 19 окупантів та поранено 12. Так, 17 січня, як стверджується, «усі ракети, крім двох» були збиті російською ППО, а дві поцілили у засекречений об'єкт — центр підготовки морпіхів неподалік Севастополя. Там також «було втрачено кілька одиниць цінної техніки». Про це пише тг-канал «Кремлівська табакєрка», стверджуючи, що після ракетного удару по півострову путін наказав шойгу «закрити Крим» від українських ракет і «назвав нову дату взяття Авдіївки».

Канал, посилаючись на джерела, стверджує, що путін «очікує взяття Авдіївки до 1-го, найпізніше — до 10 березня». Він наказав активізувати атаки на місто «вже зараз».

Нагадаємо, що рух «АТЕШ» повідомив про виявлення партизанами ще одного знищеного російського корабля — прикордонного сторожового корабля проекту 205П «Тарантул».

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Ілюстративне фото з мережі

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