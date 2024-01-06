У ГУР Міноборони підтвердили знищення РЛС та складу боєприпасів ворога в Криму внаслідок удару 4 січня

Сили оборони України здійснили комплексну операцію в окупованому Криму 4 січня. Там окупанти втратили склади БК та РЛС. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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«Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: 4 січня 2024 року була здійснена комплексна спецоперація на території тимчасово окупованого Криму. Цілями атаки, проведеної воїнами ГУР МО України та Повітряних сил ЗСУ спільно із силами сектору оборони держави, стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине. Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше командувач ПВ ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що один із ворожих пунктів управління був знищений на території окупованого Криму в окупованих Саках.

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Також стало відомо, що під час операції в тимчасово окупованому Криму 4 січня було ліквідовано російського полковника.

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