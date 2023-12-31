«Коли війна між такими різними культурами, правила і домовленості не будуть працювати. Тільки зброя», — Ганна Маляр

Колишня заступнця міністра оборони України Ганна Маляр, яка вважає, що переговори з кремлем згубні не так для України, як для цивілізованого світу, розповіла, чому домовленості з росією не будуть працювати.

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«Ми воюємо з безнадійно деградованим середньовічним суспільством.

Російська культура — це не Пушкін і не Достоєвський. Це в них на експорт.

А їхня культура — це нинішній кейс з «голою вечіркою Івлєєвої».

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Дуже симптоматична і показова історія про те, як російський режим заганяє свою паству у стійло.

Російська влада давно і повністю контролює представників російської поп-культури. Це інструмент формування і контролю морально-психологічного стану суспільства.

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ФСБ робить ідолів і потім стадіони плачуть і співають разом з ними пісні про «героїзм"росіян на Донбасі. Це значно сильніше працює ніж переконувати суспільство у чомусь.

Особливо це добре працює, якщо суспільство нецивілізоване. Одним словом, треба щоб паства була якомога ближча за своїм рівнем культури до середньовіччя.

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В Росії штучно створено цілу армію і культ різного штибу «зірок» які формують настрої. І всією цією армією керують.

Для інтелігенції — актори театру, для широких масс — попспіваки і різні волочкови. Але задача в усіх спільна. Занурити росіян в штучний світ і не давати їм розумово та емоційно звідти вийти.

Приміром, у них можуть знімають сотні випусків ток-шоу про коханців, позашлюбних якихось дітей цих зірок, про їхні розлучення, про те хто з ким спить. І вся країна це обговорює і дивиться. В нас, між іншим, ця тема нерейтингова — заміряли багато разів, українцям ця білизна чужа нецікава. Не взлітає, як то кажуть.

Так от, так само зараз їх занурили всією державою у цю маячню з Івлєєвою. Це керований процес. Вони там зараз всі поділяться на «за» і «проти» і будуть перейматися не війною і їхньою безвихіддю, а івлєєвою і моральністю їхніх аморальних співаків.

Цікаво спостерігати як це робиться технологічно.

Жар у багаття підкидають керовані ФСБ «зірки». Які «за мораль».

У виграші російська диктатура.

Частина «зірок» мордору, яких зробили аморальними, тепер ще більше і завзятіше відпрацюють на ФСБ. Напишуть і заспівають тепер «во славу» не лише про Донбас.

А паства вчергове масово деградувала.

ФСБ первевірили свої техніки занурення суспільства у масовий ідіотичний психоз.

Що нам з цього?

Швидше не нам, а західним партнерам.

Дуже показове виродження і деградація величезного середньовічного соціуму.

Бо це захід в ілюзіях щодо можливості говорити і передбачувати дії росіян.

Коли війна між такими різними культурами, правила і домовленості не будуть працювати.

Тільки зброя", — написала вона у Facebook.

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