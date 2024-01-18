Нові айфони коштуватимуть дорожче: у Раді вигадали, де взяти гроші на масову мобілізацію

В Україні наразі триває доопрацювання законопроєкту щодо мобілізації. Залучення більшої кількости людей до Сил оборони потребуватиме значних коштів — близько 300 млрд грн, частину з яких можна залучити, зокрема, збільшивши військовий збір та запровадивши додаткові мита, зокрема, на вартісні гаджети.

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Нардепка від «Слуги народу» Роксолана Підласа заявила, що можна було б запровадити окремі податки на розкіш, наприклад, на дорогі нові айфони. Як пишуть enovosty.com, про це вона заявила в ефері телемарафону.

«На жаль, наразі цього ресурсу в нашому бюджеті немає, тому що всі наші доходи, внутрішні доходи, податки, митниця, розміщення облігацій внутрішньої державної позики, доходи від приватизації тощо, ми спрямовуємо на потреби оборони у повному обсязі. Лише ті податкові надходження, які заходять до місцевих бюджетів, не спрямовуються на потреби оборони», — зазначила Підласа. За її словами, може обговорюватися переспрямування коштів з місцевих бюджетів до державного та підвищення податків".

На думку депутатки, люди, які отримують зарплату від 20 тисяч гривень, мали б сплачувати більші податки, зокрема, не 1,5 відсотка військового збору, а удвічі більше, і що мита можна було би ввести на нові айфони вартістю в 60−70 тисяч гривень.

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Нагадаємо, що днями Верховна Рада зробила важливий крок до прийняття нового закону про мобілізацію, ухваливши у другому читанні законопроєкт про створення Єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних.

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Фото Pixabay

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