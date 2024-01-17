Рада прийняла законопроєкт про реєстр військовозобов’язаних: коли може запрацювати новий закон про мобілізацію

Верховна Рада зробила важливий крок до прийняття нового закону про мобілізацію. На засіданні 16 січня ухвалено у другому читанні законопроєкт № 10062 про створення Єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних.

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Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, після «довгих та складних дискусій та провалу багатьох правок» документ підтримали 249 народних обранців.

У Міноборони зазначили, що законопроєкт передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, зокрема, щодо налагодження взаємодії між різними реєстрами.

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Железняк не уточнив, які саме правки було провалено. Проєкт документа, зокрема, передбачає внесення до реєстру військовозобов'язаних таких даних як номери телефонів, адреси електронної пошти, наявність посвідчення водія, а також реквізити внутрішнього та закордонних паспортів. При цьому дані до реєстру планували вносити без згоди громадянина (крім даних про членів його сім'ї).

Крім того, документ розблокує можливість розміщення українських військових ІТ-систем у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

У Міноборони стверджують, що такий крок, серед іншого, дозволить звільнити засоби ППО, які захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів, та посилити захист даних.

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Своєю чергою, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в етері телемарафону заявила, що ухвалення нового закону про мобілізацію займе кілька тижнів.

«Звичайно, цього року (буде ухвалення — ред.). Це питання тижнів. Мається на увазі не внесення до Верховної Ради. Тижні, можливо місяць для початку вже реалізації», — розповіла Калмикова.

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На запитання про підзаконні акти Кабміну, які мають забезпечити роботу закону, заступниця міністра оборони відповіла так: «Ця робота ведеться вже зараз. Там великий набір підзаконних правових актів, які будуть потребувати змін».

Нагадаємо, законопроєкт про зміну правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби не виносили на голосування у сесійну залу парламенту, оскільки Кабмін прийняв рішення його відкликати на доопрацювання. Потім міністр оборони Рустем Умєров заявив, що його відомство вже розробило нову редакцію законопроєкту та готове виносити документ на погодження уряду.

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