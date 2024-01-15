Депутатів на фронті не буде: яких змін чекати у новій редакції законопроекту про мобілізацію

Підготовка Урядом нової версії закону про мобілізацію, в якому замість груп інвалідності будуть вказані конкретні хвороби, через які не будуть брати до війська, спрямована в тому числі і на те, щоб не дати місцевим воєнкомам ставати повноцінними претендентами на звання «багатіїв» в українському «Списку Форбс».

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Крім того, в попередній редакції законопроекту (№ 10378) було чимало відверто антиконституційних норм, про що відверто кажуть не тільки адвокати, а й Омбудсмен Дмитро Лубінець, пише ТСН.

Ідеться і про так звані санкції проти ухилянтів, що передбачають блокування рахунків чи заборону на користування майном. Або відверто корупційні норми, коли ТЦК надається право накладати санкції на українців.

Це і стало причиною того, що за результатами двох тижнів перемовин і сварок у ВР — законопроект був відкликаний самим Урядом.

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«Логіка у тих, хто це готував була проста — перенаправити весь негатив на нас, депутатів. З розрахунку на те, що нас і так ніхто не любить, тому такі негативні рішення вже точно гірше не зроблять. Але така позиція не влаштовує багатьох колег», — охарактеризував події тих кількох днів у коментарі один із нардепів-мажоритарників.

На заміну цьому документу, як заявили в Міноборони, вже готовий інший законопроект, який має бути опублікований і внесений у Раду найближчим часом.

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Фінальні норми можливого документу (активно обговорюють у «Слузі народу».

Зокрема, в оновлений законопроект будуть включені наступні норми.

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І, ІІ, ІІІ групи інвалідності не підпадатимуть під мобілізацію. Але Міністерство охорони здоров’я у найближчий має розробити чітко окреслений список хвороб, які будуть входити до ІІІ групи і дадуть підстави мати бронь. Мобілізовувати будуть з урахуванням захворювання конкретної людини.

Демобілізація через 3 роки. 1 день на передовій буде рахуватися за 2. Тобто ті, хто пробував на передовій 18 місяців — можуть демобілізуватися достроково.

Всі чоловіки, які працюють на державній службі, в органах місцевого самоврядування та окремі категорії правоохоронців, повинні пройти військову підготовку. Судді матимуть бронь.

Виключення скандальних норм про блокування рахунків та введення санкцій проти ухилянтів.

На фронт потраплять ув’язнені. Буде пропрацьований механізм, через який (за їх бажанням) залучатимуться зеки, які відбувають покарання за не тяжкі злочини.

Щодо можливості мобілізації народних депутатів, про яку говорили окремі ЗМІ останніми днями — то її не буде.

«Нардеп не може поєднувати дві роботи, тому для того, щоб його мобілізувати, то треба вносити зміни до Конституції. Під час воєнного стану це неможливо. Єдине, що можуть ввести, то це як і всім держслужбовцям — обов’язкову військову підготовку», — пояснює один із народних депутатів на умовах анонімності.

Попередньо серед парламентарів обговорюється, що законопроект начебто буде зареєстрований найближчим часом і вже наступного тижня — буде проголосований у першому читанні.

В той же час народний депутат з фракції «Голос», перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк говорить, що наразі парламентарі не бачили жодного оновленого законопроекту про мобілізацію.

«Для того, щоб коментувати, що теоретично буде в майбутньому законопроекті про мобілізацію, повинно бути мінімум дві складові. Перша — текст майбутнього законопроекту має бути на руках хоч у когось. Друга — у влади має бути план загалом вносити новий текст на заміну. Поки що, за моєю інформацією, ні першого, ні другого немає», — підкреслив Железняк.

Загалом суперечки навколо законопроекту про мобілізацію/демобілізацію наводять на інше важливе питання — а чи варто загалом вносити зміни до чинного законодавства? Можливо краще навпаки — покращити матеріальне забезпечення військових, збільшити їм зарплатню у кілька разів, збільшити перелік пільг, закріпивши це на рівні законодавства.

Відзначимо, що потребу в ротації військових на передовій та заміні загиблих і поранених свіжими силами визнають навіть українці, далекі від військової науки.

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