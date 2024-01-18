Чехія продовжила термін тимчасового захисту для українських біженців: що потрібно зробити

Українські шукачі притулку, які наразі перебувають у Чехії, можуть продовжити тимчасовий захист до кінця березня 2025 року. Варто пам'ятати, що цей статус можуть втратити люди, які отримають дозвіл на проживання на понад 90 днів в іншій державі.

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Як повідомляють в Мінреінтеграції, продовження тимчасового захисту в Чехії відбувається у два етапи.

Перший крок — онлайн-реєстрація. Необхідно створити обліковий запис на Інформаційному порталі для іноземців. Заповнити форму, вказавши необхідну інформацію, а також зазначити актуальне місце проживання та підтвердити його.

Інформаційний портал — https://frs.gov.cz/…/prodluzovani-docasne-ochrany-v…/

За наявності дітей віком до 15 років їхню реєстрацію проводять уповноважені представники. Особи, які досягли 15 років, реєструються самостійно.

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Останнім етапом онлайн-реєстрації є вибір дати та часу візиту до відділення МВС для вклеювання візової наклейки.

У міністерстві звертають увагу, що онлайн-реєстрацію потрібно пройти до 15 березня 2024 року.

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Другий крок — візит до відділення МВС. У зазначену під час онлайн-реєстрації дату необхідно відвідати відділення МВС. Слід враховувати, що змінити раніше обрану дату можна в особистому обліковому записі тільки з поважних причин. Після візиту до поліцейського відділення і вклеювання візової наклейки тимчасовий захист буде продовжено до 31 березня 2025 року.

Відвідати відділення МВС потрібно до 30 вересня 2024 року.

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Нагадаємо, що в Чехії, як і у низці країн ЄС, громадяни України мають змогу обміняти чи відновити водійські права.

Фото Pixabay

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