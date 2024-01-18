37.85 / 38.41 41.29 / 42.02
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Чехія продовжила термін тимчасового захисту для українських біженців: що потрібно зробити

14:07 18 січня 2024
Прага

Українські шукачі притулку, які наразі перебувають у Чехії, можуть продовжити тимчасовий захист до кінця березня 2025 року. Варто пам'ятати, що цей статус можуть втратити люди, які отримають дозвіл на проживання на понад 90 днів в іншій державі.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, продовження тимчасового захисту в Чехії відбувається у два етапи.

Перший крок — онлайн-реєстрація. Необхідно створити обліковий запис на Інформаційному порталі для іноземців. Заповнити форму, вказавши необхідну інформацію, а також зазначити актуальне місце проживання та підтвердити його.
Інформаційний портал — https://frs.gov.cz/…/prodluzovani-docasne-ochrany-v…/

За наявності дітей віком до 15 років їхню реєстрацію проводять уповноважені представники. Особи, які досягли 15 років, реєструються самостійно.

РЕКЛАМА

Останнім етапом онлайн-реєстрації є вибір дати та часу візиту до відділення МВС для вклеювання візової наклейки.

У міністерстві звертають увагу, що онлайн-реєстрацію потрібно пройти до 15 березня 2024 року.

РЕКЛАМА

Другий крок — візит до відділення МВС. У зазначену під час онлайн-реєстрації дату необхідно відвідати відділення МВС. Слід враховувати, що змінити раніше обрану дату можна в особистому обліковому записі тільки з поважних причин. Після візиту до поліцейського відділення і вклеювання візової наклейки тимчасовий захист буде продовжено до 31 березня 2025 року.

Відвідати відділення МВС потрібно до 30 вересня 2024 року.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що в Чехії, як і у низці країн ЄС, громадяни України мають змогу обміняти чи відновити водійські права.

Фото Pixabay

82

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

люди

Третя декада січня буде фантастичною: кому зі знаків зодіаку посміхнеться доля

Вафельні трубочки зі згущеним молоком

«Я його обожнюю»: суддя «МастерШефа» поділився рецептом «улюблених ласощів дитинства»

Знак бренду

Обходьте їх стороною: названо 7 найгірших автомобілів Opel різних років випуску, які не варто купувати за жодних умов

дерево

Надзвичайно пощастить з фінансами: які знаки зодіаку зможуть розбагатіти у другій половині січня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту