У МВС Чехії роз'яснили, за яких умов українці в цій країні можуть втратити фінансову допомогу та тимчасовий захист

Українці, які стали біженцями в Чехії, можуть втратити тимчасовий захист, якщо отримають дозвіл на проживання на понад 90 днів в іншій державі. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Чеської республіки, пише ProUkraїnu.

РЕКЛАМА

Так, якщо студенти з тимчасовим захистом бажають поїхати на навчання за обміном, їм необхідно оформляти дозвіл на проживання в іншій країні на термін понад 90 днів, а це призведе до скасування тимчасового захисту в Чехії. Якщо йдеться про короткотривале перебування, до 90 днів, то тимчасовий захист у Чехії не скасовується. Тимчасовий захист припиняється, якщо іноземець отримує дозвіл на проживання на понад 90 днів в іншій державі відповідно § 5 odst. 8 písm. d) zákona č. 65/2022 Sb., про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ російської федерації.

Серед іншого у МВС повідомляють, що здебільшого в усіх країнах неможливо вчитися або працювати впродовж короткого терміну, до 90 днів. Та рекомендують щодо конкретних умов проконсультуватися з посольством певної країни.

Щодо виїзду з Чехії в Україну, то на офіційній сторінці МВС Чехії вказано, що тимчасовий захист не скасовують, якщо людина виїжджає на тривалий період часу. Але поїздки на понад 10 робочих днів можуть вплинути на: соціальне житло, надання фінансової допомоги, місце в садку чи школі для дитини та на медичне страхування.

РЕКЛАМА

Раніше в МВС Чехії відповіли: «Біженці можуть поїхати в Україну на термін, який є конче необхідним для вирішення особистих справ, і цей період не повинен бути непропорційним тривалості дозволеного перебування. Тимчасовий захист був наданий, як захист від конфлікту, тому ми не рекомендуємо подорожувати до місць війни».

З тимчасовим захистом можна подорожувати в межах Шенгенської зони, а також в Україну. Крім того, МВС Чехії повідомляли, що з візою тимчасового захисту з кількістю в’їздів «MULT» біженці можуть подорожувати й за межі Шенгенської зони. Однак у МВС попереджають: «Якщо іноземці планують виїхати за межі Шенгенської зони, ми не гарантуємо, що ці країни їх впустять.»

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», Чехія планує збільшити виплати українським біженцям з Нового року.

РЕКЛАМА

63

Читайте нас у Facebook та Instagram