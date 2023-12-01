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Суспільство та люди

Словаччина приєдналася до переліку країн, в яких українські біженці можуть відновити свої посвідчення водія

9:59 1 грудня 2023
Водійські права

Цієї осені в Україні запрацював сервіс з відновленням водійського посвідчення онлайн громадянам, яки знайшли прихисток у Польщі.

Наразі, як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, сервісні центри МВС розширюють географію своїх послуг. Так, віднині співгромадяни мають можливість відновлювати посвідчення водія у зв’язку із втратою чи викраденням і у Словаччині. До цього автовласникам був доступний виключно обмін цих документів.

«Відновлення посвідчення водія здійснюється у місті Братислава. Адреса розташування «Паспортного сервісу»: ТЦ Ніви -1 поверх, територія автостанції (Mlynské nivy 5A, 821 09). Обслуговування громадян відбувається за допомогою мобільних програмно-технічних комплексів. Це спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою «Паспортний сервіс», — зазначають в МВС та додають, що обслуговування здійснюється як за живою, так і за електронною чергою.

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Для відновлення посвідчення водія необхідно підготувати пакет документів:

  • паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт;
  • ідентифікаційний номер;
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;
  • медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).

Після того, як особа подала документи, її фотографують, створюють та надсилають заявку до сервісного центру МВС в Україні. У разі схвалення, замовник отримує готове посвідчення водія.

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Графік роботи «Паспортного сервісу» у Братиславі для обміну посвідчення водія: вівторок-п'ятниця: 10:00 — 17:00, субота: 10:00 — 15:30, неділя та понеділок — вихідні.

В Міністерстві внутрішніх справ нагадали, що обмін та відновлення посвідчення водія для наших співгромадян за кордоном також доступний у Польщі, Чехії, Німеччині, Іспанії, Італії та Туреччині.

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Нагадаємо, що, зокрема, у Німеччині нові закордонні паспорти українці можуть оформити у Берліні.

Фото з Вікіпедії

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