«Росіяни крадуть у нас ідеї і ставлять їх на потік. Масовість застосування — перевага ворога»: Єгор Фірсов — про війну ідей і дронів

Народний депутат VII та VIII скликань, який пішов боронити Україну, Єгор Фірсов розповів про важливість використання дронів на полі бою та про тренди у розвитку галузі БПЛА.

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«Основна битва у 2024 році буде в кімнатах інженерів і виробників ударних дронів. Тренди, куди рухається галузь БПЛА і, де ми маємо переграти ворога:

Перше. Це нічні та тепловійзійні камери на ударних дронах fpv. В кого їх буде більше і хто створить кращу якість їх використання у ночі — той і отримає перевагу.

Основний двіж у орків вночі: ротації піхоти, пересування техніки, підвіз БК.

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Вночі ворог почувається більш комфортно.

Головна наша задача сковати ворога, у другу половину дня.

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Вже зараз деякі українські підрозділи працюють на нічних камерах. Ми також готуємось до проведення операцій вночі. Але нічні камери на fpv вже використовує і ворог.

Хто першим масштабно використає нічну високоточну зброю — той і отримає суттєву перевагу.

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Друге — це самонаведення дрона по цілі, де дрон вражає ціль за рахунок автонаведення.

Зараз ряд виробників вже тестує подібну систему, ми подібне, ще не тестували, але я думаю перші дрони fpv з автоматичним наведенням будуть на полі бою вже на весні.

Третє — це рої дронів.

По факту, воно інколи так і є. Коли з’являється ціль — з різних напрямків вилітають дрони, і екіпажі між собою конкурують хто вразить першим.

Але будуть і такі рішення, де один підрозділ буде застосовувати одразу рой дронів — 6−8 одиниць. Причому виносити їх зможе інший Велики дрон «мама», що випустить «діток» в бій і повернеться за іншими дітками, поки малеча буде палити орків.

Четверте — це захищений зв’язок.

Головні шахи на полі бою відбуваються як раз зі зв’язком. Ворожий РЕБ намагається подавити наші дрони. Перевагу отримає той, хто зможе зробити рішення із конектом, який не подавить ворожий реб.

Той, хто реалізує ці ідеї і отримає краще і ефективніше застосування уданих БПЛА. Але, є супер важливий нюанс ! як показує практика, головний успіх — не в технологічних рішеннях, а у вмінні масово і швидко виробляти найкращі продукти.

Якщо креатив, розум і експеременти — це наша перевага. То масованість застосування — перевага ворога. Вони крадуть в нас ідеї і ставлять їх на потік.

В історії не мало прикладів, коли той, хто виробив цікаве рішення першим, програє тому, хто зміг поставити це рішення на конвєєр.

В чому, до речі, і феномен Китаю.

Що китайці винайшли першими? — відеокамери, телевізори, дрони чи електромобілі, — напевно ніщо. Але лідери за виробництвом, майже кодної одиниці техніки зараз — це Китай.

Тому наша головна задача, бути готовими миттєво ставити на масові виробництва усі технологічні рішення.

Саме за це на фронті ми і переживаємо. Щоб ми не програли війни в інженерних кімнатах і не проспали мить, коли державі терміново треба приймати рішення, щодо закупівель кращих технологій у наших виробників", — написав він.

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