Колишнього прем'єр-міністра Азарова судитимуть заочно: у чому його звинувачують

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров, який два роки тому подав судовий позов проти СБУ та РНБО, постане перед судом. Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього прем’єр-міністра України. Про це повідомили у відомстві.

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«Його обвинувачують у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111−1, ч. 3 ст. 436−2 КК України). Слідством встановлено, що експрем’єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа та мережу інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з російською федерацією», — йдеться у повідомленні.

Так, колишній український високопосадовець регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів. Пропагуючи російські наративи, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію держави Україна.

«У відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі „Иная правда“ та порталах російських медіа, колишній Прем’єр-міністр виправдовує збройну агресію рф та окупацію частини території України. Ексчиновник називає події в Бучі „фейком“, закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція путіна врятувала Донецьк від захоплення, „попередивши цю трагедію“», — повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося СБУ.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно стало відомо, що українофобські тексти для виступів експрем'єра Азарова на росТВ писали в одній із райадміністрацій Києва.

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