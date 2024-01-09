Міноборони розриває всі договори з компаніями, пов’язаними зі скандальними Гринкевичами

В Міноборони відреагували на гучний корупційний скандал довкола родини бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні бюджетних грошей, передбачених для забезпечення війська. За словами заступника міністра оборони Віталія Половенка, оборонним відомством вже прийнято рішення про розірвання укладених договорів.

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«Позиція така, що після публікації в ЗМІ Міністерством оборони було зразу прийнято рішення стосовно розривання тих договорів, які було укладено», — сказав заступник міністра під час прес-конференції на тему «Легка промисловість — за прозорі закупівлі: українському захиснику — українську форму!».

Як відомо, наприкінці 2023 року Державне бюро розслідувань затримало Ігоря Гринкевича за спробу дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів «сприяння» у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження щодо закупівель Міністерства оборони.

За оцінками слідства, під час закупівель одягу та білизни для ЗСУ компанії бізнесмена, які виграли 23 тендери Міноборони на понад 1,5 млрд грн., завдали бюджету збитків на понад 1 млрд грн. З'ясувалося, що багато контрактів не було виконано, а деякі було закрито в неповному обсязі або за завищеними цінами.

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У підсумку Гринкевичу оголосили підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»), а Печерський районний суд міста Києва 30 грудня 2023 року обрав Гринкевичу запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою всесення застави в розмірі понад 420 мільйонів гривень.

Примітно, що корупційний приклад бізнесмена наслідує і його родина — так, донька підозрюваного Ольга пропонувала хабар журналістам за неоприлюднення матеріалу про її розкішне життя під час війни.

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