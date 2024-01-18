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«Зараз мені гидко»: Соня Морозюк відмовилась від шлюбу з Романом Гринкевичем

12:25 18 січня 2024
Соня Морозюк

Українська художниця Соня Морозюк оголосила про розрив стосунків з Романом Гринкевичем, сином відомого львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у корупційних справах. Про це вона повідомила у своєму Instagram, де також зазначила, що планує продати всі подарунки, отримані від нього, та передати кошти на потреби ЗСУ.

«Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною», — написала Морозюк у своєму пості.

У повідомленні вона також заявила, що не буде виходити заміж за Романа Гринкевича, як планувала раніше. Під постом з'явилося понад тисячу коментарів, де користувачі висловлюють як підтримку, так і критику її рішення.

Крім того, Морозюк опублікувала інформацію про те, що отримала всього два подарунки від Романа Гринкевича і нерухомості серед них не було. Художниця відкидає будь-які підозри щодо отримання майна від Романа чи його родини, стверджуючи, що готова довести це в суді.

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Соня Морозюк заявила, що ніяких дорогих подарунків від Романа Гринкевича чи членів його родини не отримувала

Нещодавно агентство АРМА повідомило про розшук елітної нерухомості, автомобілів родини Гринкевичів, а ДБР арештувало частину їхнього майна. Зазначено, що серед арештованого майна фігурують дві квартири, які належать нареченій Романа — Соні Морозюк.

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Художниця запевнила, що її власні кошти були витрачені на придбання нерухомості та інших майнових активів, і родина Романа не вкладала коштів у її розвиток. Після виникнення скандалу Міністерство оборони припинило угоди з компаніями, пов'язаними з Гринкевичами, які постачали військовий одяг Збройним Силам України.

Ігор Гринкевич з дружиною Світланою та дітьми Ольгою й Романом

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Ігор Гринкевич має дві підозри — перша стосується хабаря для одного з керівників ДБР, а друга — створення злочинної організації для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Відзначимо, що син Роман володіє фірмою, яка має контракти з Міноборони, а батько Ігор раніше вийшов з формального володіння компаніями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомо про родину Гринкевичей, яка потрапила в корупційний скандал.

Фото: Instagram

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