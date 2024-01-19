Російська армія готується до технологічного прориву в сфері дронів: Марія Берлінська попереджає Україну про новий виклик

Поки в Україні сперечаються щодо ініціативи Мінцифри збирати дрони в квартирах громадян, російська армія входить в еру технологічного прориву в галузі виробництва дронів. Якщо окупанти зможуть застосовувати автоматичне донаведення в FPV-дронах, то це може стати серйозним викликом для України. Про це повідомила Марія Берлінська, керівник Центру підтримки аеророзвідки, в інтерв'ю журналістці Наталії Мосійчук.

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За словами Берлінської, російські військові вже розпочали застосовувати автоматичне донаведення в дронах, зменшуючи роль оператора до мінімуму. Це, за її словами, ще не є штучний інтелект, а лише комп'ютерне бачення, проте автоматичне донаведення робить апарат все більш автономним. Традиційні засоби радіоелектронної боротьби, якими поки що ЗСУ не насичили фронт, стають неефективними перед цією новітньою технологією.

«Якщо росіяни доопрацюють такі дрони, це стане серйозним викликом для України. У цьому випадку збільшення кількості дронів не допоможе переломити ситуацію», — зауважила Берлінська.

Берлінська додала, що це не тільки питання кількості дронів, але і їхньої якості. Якщо російські оператори зможуть відправити FPV-дрони на автоматичне завдання, дрони матимуть алгоритм для самостійного визначення цілей та їхнього ураження, що ускладнить ситуацію для України.

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Ситуація в сфері розвитку військових технологій вимагає від українських військових вдосконалення систем РЭБ та прийняття нових стратегій у забезпеченні безпеки країни. Україна має доповнити свої військові зусилля, щоб ефективно протистояти новим викликам в галузі бойових дронів, підкреслила Берлінська.

Раніше «ФАКТИ» розмовляли з військовим експертом Максимом Музикою, який вважає, що у війні дронів Україна може програти росії.

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