Мер Кам’янського Андрій Білоусов розповів про відкриття обласного кулінарного хабу: перші деталі проєкту

У Кам’янському, де нещодавно здійснив перший рейс електропоїзда системи Dnipro City Express, створять перший на Дніпропетровщині обласний кулінарний хаб на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам'янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів». Цей проєкт реалізується в рамках реформування системи шкільного харчування першої леді Олени Зеленської.

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Кулінарний хаб створюють на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»

«Кухарі з усієї області, які працюють в харчоблоках закладів освіти, навчатимуться готувати страви з нового шкільного меню, пройдуть теоретичну та практичну підготовку, дізнаються про нові підходи в приготуванні дієтичних страв тощо. Місто всіляко підтримує цю ініціативу, щоб допомогти закладу отримати державну субвенцію для створення кулінарного хабу з новітнім обладнанням», — розповів Андрій Білоусов, який відвідав заклад.

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів функціонує 65 років, має багаторічні напрацювання та міцну матеріально-технічну базу. Там він поспілкувався з керівництвом, викладачами та учнями.

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Учні центру

«Галузеве спрямування — громадське харчування, сфера обслуговування, сфера побуту та інше. Наразі в закладі навчається понад 500 учнів з усієї області. Окрім професії, вони отримують і повну загальну середню освіту. Формування здорових харчових звичок у дітей — наша спільна відповідальність та внесок в майбутнє України», — додав мер Кам’янського.

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Раніше Андрій Білоусов розповів, для чого у місто приїздила амбасадорка програми Олени Зеленської «Ти як?», відома телеведуча Маша Єфросиніна.

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