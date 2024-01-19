Справа Гринкевича: в ДБР пояснили, чому відразу не заарештували сина бізнесмена

Державне бюро розслідувань відразу не могло заарештувати сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Романа Гринкевича, який наразі оголошений у розшук. Для цього було потрібно зібрати достатньо доказів.

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Про це в ефірі телемарафону сказала радниця голови ДБР Тетяна Сапьян та додала, що наразі Роман Гринкевич офіційно не перетинав державний кордон.

«Не виключаємо, що міг трапитися ряд певних чинників. Маємо розуміти, що ДБР не може просто взяти і затримати безпідставно людину. Щоб оголосити підозру і обрати запобіжний захід, потрібно назбирати достатньо доказів», — зазначила вона.

Фігуранти справи Гренкевичів, які отримали підозри і яким суд вже обрав запобіжний захід, перебуватимуть під вартою до середини березня. Вони мають право вийти під заставу — 500 млн гривень. Це стосується трьох фігурантів. Четвертий учасник злочинної схеми перебуває під вартою від 29 грудня 2023 року, п’ятого оголошено у розшук.

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ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень. Також правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців Міністерства оборони до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.

Нагадаємо що наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони Гринкевича. Зокрема, бізнесмена звинувачують в тому, що він пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР, щоб той допоміг повернути заарештоване майно підконтрольних бізнесменові фірм.

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Фото Pixabay

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