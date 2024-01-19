Печерський суд обрав запобіжний захід у «справі Гринкевичів»: троє під вартою, одного розшукують

Печерський районний суд Києва призначив запобіжний захід для трьох фігурантів у «справі Гринкевичів» — кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для Збройних Сил України (ЗСУ). Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

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За клопотанням Офісу Генерального прокурора, суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою трьох підозрюваних у кримінальному провадженні. Як альтернативу, суд дозволив можливість внесення застави у розмірі понад 500 мільйонів гривень для кожного з них. Термін дії запобіжних заходів встановлено до 16 березня 2024 року.

Четвертий учасник злочинної схеми знаходиться під вартою з 29 грудня 2023 року, а п'ятого оголошено в розшук. Йдеться про Ігоря Гринкевича та його сина Романа відповідно.

Підсудним інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України).

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Згідно з інформацією джерел «РБК-Україна», серед заарештованих можуть бути Володимир Тимків та Андрій Колотило.

Нагадаємо, що «справа Гринкевичів» стала широко відомою після того, як 29 грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали при спробі дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів одному з керівників слідчого управління ДБР. Справа стосується постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд гривень. Міноборони вже розірвало всі договори з компаніями Гринкевича, який отримав 23 тендери на постачання армійського одягу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про «сімейні обставини» родини Гринкевичів.

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